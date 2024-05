Team For The Planet 🌍 Un incroyable défi !

Les limites de Team For The Planet

La technologie ne suffira pas Ă sauver le monde

Team For The Planet est très honnĂŞte et transparent Ă ce sujet : la technologie seule ne permettra pas de solutionner le problème du rĂ©chauffement climatique. NĂ©anmoins la recherche et la technologie peut faire partie de la solution. La notion d’effet rebond est parfaitement maitrisĂ©e et comprise. Cet effet est pris en compte lors de la sĂ©lection des innovations.

Les méthodes de communication peuvent surprendre

Team For The Planet essaye d’optimiser au mieux l’investissement de ces actionnaires. Pour la promotion de Team For The Planet, il est rĂ©gulièrement demandĂ© aux actionnaires et aux bĂ©nĂ©voles de partager des contenus rĂ©digĂ©s par Team For The Planet. Cela peut-ĂŞtre par moment gĂŞnant mĂŞme si la dĂ©marche se comprend parfaitement.

Aussi, Team For The Planet utilise des mĂ©thodes de communication professionnelles (vidĂ©os sur les rĂ©seaux sociaux …) ce qui peut surprendre car cela semble Ă©loignĂ© de l’image que l’on peut avoir de la sobriĂ©tĂ©. Mais, il faut reconnaĂ®tre qu’il n’aurait jamais pu avoir un tel impact, s’il s’Ă©tait contentĂ© de distribuer des tracts photocopiĂ©s Ă la sortie du mĂ©tro. Une communication professionnelle est aujourd’hui un passage obligĂ© pour ĂŞtre visible.